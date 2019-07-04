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Baro üyeleri festivalde buluştu

Çorum Barosu tarafından Altınkaya Arena’da festival düzenlendi.

Baro üyeleri festivalde buluştu

Çorum Barosu tarafından Altınkaya Arena’da festival düzenlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:25
Baro üyeleri festivalde buluştu

Çok sayıda avukat, avukat eşi ve çocukları katıldığı program kahvaltı ile başladı. Oldukça eğlenceli geçen festival, çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve konser ile akşam saatlerine kadar devam etti. Programda at biniciliği, ATV ile orman turu, Rodeo ve çocuklar için kurulan oyun parklarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, avukatların yoğun mesaisinden dolayı yıl içinde ailelerine yeterince zaman ayıramamasını dikkate alarak hep birlikte vakit geçirebilecekleri böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Kenan Yaşar, bu yıl ilk defa düzenlen Baro Festivali’ne katılan tüm meslektaşlarına, avukat eşlerine ve çocuklarına programa katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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