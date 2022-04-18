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Baro başkanları Avukatlık Kanunu değişikliği için Ankara’da toplandı

Türkiye’deki baro başkanları Ankara’da düzenlenen toplantıya katıldı. 

Güncel 18.04.2022, 20:57
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Baro başkanları Avukatlık Kanunu değişikliği için Ankara’da toplandı

Türkiye Barolar Birliği tarafından organize edilen 45. Baro Başkanları Toplantısı’na Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı da katıldı. 
Baro Başkanı Kalıpcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen toplantıda hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, ilk olarak Şırnak Barosu mensubu meslektaşları Av. Serkan Karakaş’ın uğradığı şiddeti kınayarak, TBB’nin, Şırnak Barosu ile birlikte hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Avukatların içinde bulunduğu sosyoekonomik sorunlar ve bu sorunların tekabül ettiği şiddet ve intihar vakalarına ilişkin bilgi veren R. Erinç Sağkan, 4 Nisan 2022 tarihinde bu konuların araştırılması talebiyle, TBMM’de grubu bulunan partilerin temsilcilerini ziyaret ettiklerini hatırlattı. 
“Hiçbir tarafı siyasete dayanmayan, tamamen avukatın yaşam hakkını ilgilendiren sorunda dahi Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması önerisi reddedildi” diyen Sağkan, bununla birlikte 5 Nisan’da TBB ve baroların görüşleri alınmadan oluşturulan bir teklifle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Sağkan, teklifin TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğünü kaydederek, toplantının temel amacının teklife karşı baroların çoğunluk görüşünün olgunlaştırılması olduğunu söyledi.
Daha sonra teklifle ilgili olarak TBB’nin görüşünü aktaran Sağkan, sözü, görüş ve önerilerini almak üzere baro başkanlarına bıraktı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, kanun teklifinin gerek stajyer avukatların sorunlarını çözmekten uzak olduğu gerekse adli yardım bütçesinin dağıtımında adaletsizlik yaratacağı yönünde çoğunluk iradesinin net şekilde oluştuğu vurgulandı.

(Haber Merkezi)
 

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