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Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, SMMMO Başkanlığı görevine Mayıs ayında düzenlenen kongre ile yeniden seçilen Ali Can Doğan’a kutlama ziyaretinde bulundu.

Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, SMMMO Başkanlığı görevine Mayıs ayında düzenlenen kongre ile yeniden seçilen Ali Can Doğan’a kutlama ziyaretinde bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 01:03
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama

SMMMO Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel de hazır bulundu. Baro Başkanı Yaşar, SMMMO’nun yeni yönetimine görevlerinde başarı dileklerini sundu.

Ziyarette SMMMO Başkanı Doğan, tüm kurumlara kapılarının açık olduğunu belirterek yaşanan sorunların çözümünde her zaman birlikte hareket etmeye hazır olduklarını, kurumlararası işbirliğiyle başarının artacağına inandığını dile getirdi. Doğan, ayrıca Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’a da nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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