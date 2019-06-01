Baro Başkanı Yaşar, yargı reformu toplantısına katıldı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çok sayıda baro başkanın katıldığı Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı’nda yargı reformuna ilişkin Çorum Baro Başkanı Yaşar, “Hukuk alanındaki mesleklere girişte bir sınav geliyor. Avukat adayı olabilmek için, Hâkim, savcı ve noter adayı olabilmek için artık sınav gerekecek. Hâkimlikte ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonu genişliyor. Hukuk fakülteleri, 190 binince sıra yerine 100 bininci sıradan öğrenci kabul edecek. Çok umut veren bir hukuk eğitimi reformu gerçekleşiyor” dedi. (Haber Merkezi)