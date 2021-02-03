Flaş Haberİntihara kalkıştı, polis müdürü ikna etti
Baro Başkanı Yaşar, Arinna Arabuluculuk Merkezi’nde
Güncel 03.02.2021, 19:36
19
Çorum Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar, Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı ile birlikte, 18 Ocak’ta hizmete açılan Arinna Arabuluculuk Merkezi’ni ziyaret ederek, meslektaşlarına başarı dileklerini iletti.
Arinna Arabuluculuk Merkezi, avukatlığın yanısıra arabulucu unvanını da taşıyan Altay Uçar, Aslı Kerman, Doğan Öksüz, Gazi Atmaca, Hande Güllü, Kasım Özarslan, Sezer Şahin, Uygar Gökgöz ve Vahap Uz tarafından kurulmuş bulunuyor. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:28