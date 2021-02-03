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Baro Başkanı Yaşar, Arinna Arabuluculuk Merkezi’nde

Güncel 03.02.2021, 19:36
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Baro Başkanı Yaşar, Arinna Arabuluculuk Merkezi’nde

Çorum Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar, Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı ile birlikte, 18 Ocak’ta hizmete açılan Arinna Arabuluculuk Merkezi’ni ziyaret ederek, meslektaşlarına başarı dileklerini iletti.

Arinna Arabuluculuk Merkezi, avukatlığın yanısıra arabulucu unvanını da taşıyan Altay Uçar, Aslı Kerman, Doğan Öksüz, Gazi Atmaca, Hande Güllü, Kasım Özarslan, Sezer Şahin, Uygar Gökgöz ve Vahap Uz tarafından kurulmuş bulunuyor. (Haber Merkezi)

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