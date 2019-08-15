Bariyere çarptılar: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre Kargı D-100 Karayolu Beygircioğlu Köyü Kavşağı’nda yaşanan kazada T.Y (45) yönetimindeki araç seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yolun sol tarafında bulunan bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.Y (36) ile M.Y (47) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-Ankara Karayolu Bozboğa Köyü mevkiinde ise H.A (69) yönetimindeki araç Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken yol ortasındaki bariyere çarptı. Araç daha sonra ise önünde seyreden K.G (57) yönetimindeki araca çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.A. (67) ve G.A. (61) isimli kadınlar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)