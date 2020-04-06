Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92071
ALTIN
361.877
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.3516
EURO
7.3101

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Ortadan iki bölünen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Ortadan iki bölünen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:17
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Kaza, Samsun- İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan H.D.(45) yönetimindeki 34 JP 647 plakalı otomobil, Beygircioğlu mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloka çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsü H.D. ile birlikte otomobilde bulunan M.K.(38), E.K. (33) ve M.K. yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kargı ve Osmancık Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

İlgili Haberler
Vefat sayısı 649 oldu
Vefat sayısı 649 oldu
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Daha temiz bir Çorum için
Daha temiz bir Çorum için
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme
Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek
Soğana ihracat izni çıkmazsa fiyatlar düşecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim