Barışkent’te kanalizasyon çalışması tamamlandı

Şehir genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda su ve kanalizasyon şebeke çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Bahçelievler Mahallemizde Barışkent yolunda 350 metre uzunluğunda kanalizasyon ana hat bağlantısı ve boş parsellerin kanalizasyon bağlantısını tamamladık. Alt yapısını tamamladığımız yolumuzu da sıcak asfalt çalışmalarını en kısa sürede tamamladıktan sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.