Barışkent’te kanalizasyon çalışması tamamlandı
Çorum Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarına yoğun tempoyla devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrin alt yapı çalışmalarını aksatmadan sürdüren Belediye, Bahçelievler Mahallesi Barışkent’te de 350 metrelik kanalizasyon ana hattı çalışmasını tamamladı.
Güncel 07.07.2020, 19:15
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Şehir genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda su ve kanalizasyon şebeke çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Bahçelievler Mahallemizde Barışkent yolunda 350 metre uzunluğunda kanalizasyon ana hat bağlantısı ve boş parsellerin kanalizasyon bağlantısını tamamladık. Alt yapısını tamamladığımız yolumuzu da sıcak asfalt çalışmalarını en kısa sürede tamamladıktan sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.
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