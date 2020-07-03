Barışın simgesi beyaz güvercin uçuruldu

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen Çorum Katliamı’nın 40. yıl anma programına Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Kurt, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yollu, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri katıldı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek daha dar kapsamlı tutulan basın açıklamasında Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Avusturya ABF Onursal Genel Başkanı Mehmet Ali Çankaya ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Av. Ahmet Özdel birer konuşma yaptılar.

Yapılan basın açıklaması, barışın simgesi beyaz güvercinlerin havaya uçurulmasıyla sona erdi.