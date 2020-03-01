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“Barışın, huzurun ve güvenliğin tek adresi Türkiye”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin, 911 km sınırı olan yanı başımızdaki istikrarsızlığı sonlandırma, İdlib bataklığını kurutma adına başlatılan girişimlerde bu güne kadar uluslararası hukuk kurallarına bağlı olarak hareket ettiğini ifade etti. Terör unsurlarına karşı başlatılan askeri harekâtların amacının hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almak olmadığını belirten Kavuncu, ülke güvenliğinin yanı sıra bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar atıldığını ve bu meselenin defalarca her türlü platformda ortaya konulduğunu ifade etti.

“Barışın, huzurun ve güvenliğin tek adresi Türkiye”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin, 911 km sınırı olan yanı başımızdaki istikrarsızlığı sonlandırma, İdlib bataklığını kurutma adına başlatılan girişimlerde bu güne kadar uluslararası hukuk kurallarına bağlı olarak hareket ettiğini ifade etti. Terör unsurlarına karşı başlatılan askeri harekâtların amacının hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almak olmadığını belirten Kavuncu, ülke güvenliğinin yanı sıra bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar atıldığını ve bu meselenin defalarca her türlü platformda ortaya konulduğunu ifade etti.

01 Mart 2020 Pazar 21:53
“Barışın, huzurun ve güvenliğin tek adresi Türkiye”

Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmanın amaçlandığını kaydeden Erol Kavuncu, gelinen noktada Türkiye’nin, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya kalındığını vurguladı. Çeşitli yöntemlerle ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin maalesef menfur bir saldırıya uğradığını dile getiren Kavuncu, “Şehitlerimiz nedeniyle acımız büyük, yüreğimiz buruktur” dedi.

Kavuncu, “Kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye’yi görmeye tahammülü olmayanlar yine kirli oyunlar planlayarak 28 Şubat tarihinde adeta mesaj verircesine haince bir saldırı gerçekleştirerek bizleri yasa boğmuşlardır. Ancak Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya konmuştur. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin verilmeyecektir. Coğrafyamızda barışın, huzurun ve güvenliğin yegâne adresi olan Türkiye'nin, karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık bulacaktır. Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye çalışan emperyalist açgözlü canavarlar bizi eski Türkiye ile karıştırmaktadır. Ortadoğu’nun gözetleme kulesi olan güçlü Türkiye coğrafyamıza göz dikenlerin kirli oyunlarını bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkedir. Şu anda meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğimiz harekâtlarda ülkemizin büyüklüğünü göstermektedir. Çünkü büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam etmektedir.

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mesele siyasi bir mesele olmayıp bilakis memleketin Türkiye'nin meselesidir. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bu günde devletimizin milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğimiz sahada asla yalnız değildir” dedi. (Haber Merkezi)

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