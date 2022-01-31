“Barış ve kardeşlik iklimine, en huzurlu günlere giriyoruz” 

Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan kutsal “Üç Aylar”a 2 Şubat Çarşamba günü gireceğiz. 3 Şubat Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece de mübarek Regaip Kandili’ni idrak edeceğiz.

ÇORUM HABER’in köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak, “Kandiller Geçidi Kutsal Üç Aylar” başlıklı yazısında, Üç Aylar’ın, toplumsal kardeşliğimizin, birlik, beraberlik, barış ve huzur ortamımızın sağlanmasında manevi dinamiklerimizden ve güç kaynaklarımızdan biri olduğunu vurgulayarak, “Bu aylarda dini hassasiyetlerimize uygun, barış içinde yaşamamız, fitneden, fesattan, tefrikadan uzak durmamız emredilmiştir” dedi.

