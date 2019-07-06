Çorum olaylarının 39. yılı nedeniyle Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri tarafından Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde organize edilen anma etkinliğinde Çorum katliamı anlamı ile bir daha böyle katliamların olmamasına hizmet etmek için çaba harcadıklarını belirten Av. Ahmet Özdel, “Bu nedenle yürüyüşümüzde mitingimizde barış ve kardeşlik dilinin hakim olmasını istiyoruz. Hem il dışından gelen konuklar hem de Çorum’dan katılanların buna uygun davranmasını istiyoruz” dedi.

Çorum anması kapsamında ortak söylem yakalamaya çalıştıklarını belirterek bu söylemin ilimizde barış ve kardeşliğin hakim olmasına hizmet etmeyi amaçladığını vurgulayan Özdel, “Biz belli bir noktadan sonra susarak yürüyeceğiz. Bunu susarak da birşeyler anlatabileceğimizi tüm Türkiye’ye göstermek için yapacağız. Biz Çorum’da birlik beraberliğimizi ortaya koyacağız.

Aslında Çorum katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Savcılar gerçek suçluları bulup ortaya çıkarabilir. Çorum olayları da bir katliamdır. Bu nedenle gerçek sorumlular bulunup yargılanmalıdır. Toplumların katliamlarla yüzleşmesi gerekiyor. Maraş ve Çorum olayları ile yüzleşilmediği için Sivas yaşandı. Katliama ve insanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılması gerekiyor” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)