“Barış ve kardeşliğin dilini kullanıyoruz”

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 2 perdeden oluşan oyuna oldukça fazla katılım olurken, oyuncular Ahmet Cem Kızılkaya, Ali Sayar, Bengisu Yılmaz, Çeşminaz Kayalar, Esra Daldal, Fadime Fışkın, Mehmet Öner Şakar, Muharrem Sevinçoğlu, Öznur Sönmez, Soner Özbay ve Soner Salman bütün alkışları topladı.

Tiyatro gösterisinden sonra konuşma yapan Eğitim-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, sendika olarak dillerinin her zaman barış ve kardeşliğin dili olduğunu belirterek, “Adı özgürlük molan bu ülkede barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olduğu, sınıfsız ve sömürüsüz bir ülke hayalinden başka büyük bir hedef olabilir mi. Her şey çok güzel olacak dedik, her şey çok güzel olmaya başladı. Yılmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Orta çağın karanlığından aydınlık, çağdaş bir ülke kuran 1919 ruhunun 100. yılında Mustafa Kemal yürüyüşüne denizlerin kararlılığıyla yürümeye devam edeceğiz. Bizim umudumuz örgütlü mücadelemizden geliyor” dedi.

Ardından oyunculara çiçek vermek ve konuşma yapmak için sahneye çıkan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bilimsel, çağdaş, parasız, laik ve karma eğitimin verilmesi için savaş verildiklerini belirterek her türlü siyasi gelişmeye rağmen, Eğitim-İş Sendikası’nın mücadele verdiğini belirtti.

Kardeşçe ve insanca yaklaşarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yıldırım, “ Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal’in çizgisinden gelen ve kurulduğumuz günden bu güne, Türkiye’nin her yerinde tüm çocuklarımızı bilimsel, çağdaş, laik, karma, parasız eğitimin herkese eşit ve adil bir şekilde sunulması için, Türkiye’nin bütün kaynaklarını çocuklarımıza yetenekleri doğrultusunda, kendine ailesine ülkesine fayda getirmesi amacıyla mücadelemizi başlattık. Türkiye’de yaşan her türlü siyasi gelişmeye rağmen hiçbirinden etkilenmeden büyüyen, faaliyetini artıran, etkinliğini yükselten, bilimde ve sanatta her tür olayda öncü olan Eğitim-İş Sendikası korkusuzdur” ifadelerini kullandı.

Oyunculara çiçek verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekimi ardından etkinlik son buldu.

(Esra ESEN)