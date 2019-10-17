Barış Pınarı’na bir destek de kadınlardan

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat’ın da katıldığı etkinlikte KKSM kursiyerleri hocalarıyla birlikte yürüdü.

Barış Pınarı Harekâtına destek için bayrakla yürüdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, “KKSM bünyesinde yer alan spor kurslarından faydalanan kursiyerlerimizle bugün Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla ellerimizde bayraklarımızla yürüdük. Kursiyerlerimiz bu tarz yürüyüşleri normalde de yapıyorlar biz bugün, milletçe ortak paydamız olan bu harekâta desteklerimizi ifade etmek istedik” dedi. (Haber Merkezi)