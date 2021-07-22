Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 22.07.2021, 19:08
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/fT07hKulv2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021
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