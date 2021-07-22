Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.