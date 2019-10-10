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“Barış Pınarı Harekâtını destekliyoruz”

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Barış Pınarı Harekâtını destekliyoruz”

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:03
“Barış Pınarı Harekâtını destekliyoruz”

Barış Pınarı Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her zaman olduğu gibi bugün de milletçe tam destek olma vakti olduğunu belirten Şahin, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ülkemiz olası tehditlere karşı her zaman bir bütün olmuştur ve her zamanda bir bütün olarak kalacaktır. Dualarımız Mehmetçiklerimiz için olacaktır.

Ordumuzun PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik Fırat'ın doğusuna yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtını şoförler ve nakliyeciler odası olarak canı gönülden destekliyoruz. Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir.

Ordumuzun daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtında da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye, bu harekâtla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur. Devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Yüce Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, her türlü tehlikeden onları korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Kahraman Türk Ordumuza ve Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum.” (Haber Merkezi)

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