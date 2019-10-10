Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

TERÖR HEDEFLERİ OBÜSLERLE VURULDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU DA FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRDİ

Harekat çerçevesinde, Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu(SMO) mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Akçakale'ye ulaştı.

Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı. Ardından muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

KARARGAH'TA SABAHA KADAR YOĞUN MESAİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla dün başlayan harekatta saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

(A.A.)