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Barış Pınarı Harekatı başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:13
Barış Pınarı Harekatı başladı

Harekatın başladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

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