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Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 21.10.2020, 11:10
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Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi. 

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