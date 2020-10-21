Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 21.10.2020, 11:10
212
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/iB8397itQp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:18