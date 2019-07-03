Barış, kardeşlik ve adalet istediler

Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden başlayan yürüyüşte “Çorum’u unutma unutturma” sloganları atıldı. Hürriyet meydanında toplanan kalabalığa konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özder, burada yaptığı konuşmada, Çorum Olayları'nı "katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Katliamın unutulmaması için iki temel talepleri olduğunu belirten Özder, "Birincisi olaylara ilişkin soruşturmalar tekrar açılsın, adil bir yargılama yapılsın ve sorumular tespit edilsin. İkincisi de yaşanan bu katliamın yeni nesillere doğru anlatılması için bir katliam anıtı dikilmesini talep ediyoruz. Biz her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, eşitlikten ve hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız" dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Çorum Olayları’nı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, asıl sorumlular açığa çıkarılana kadar bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Herşeyin güzel olabilmesi için Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir arada eşit koşullarda yaşamak isteyen herkesle biz bu mücadeleyi vereceğiz. Bu toprakları asla şeriatçılara ve faşistlere teslim etmeyeceğiz" diye konuştu. Programa, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri de katıldı.

(Esra ESEN-Yusuf ÇINAR)