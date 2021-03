“Barış içinde bir arada yaşayalım”

Çorum Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle önce “kadın yürüyüşü”, sonrasında ise Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlendi.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de destek verdiği ve katılımın bir hayli fazla olduğu basın açıklaması, renkli görüntülere de sahne oldu. “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınız, anayız, barıştan yanayız” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, “8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve dayanışma Günü” tüm dünyada, her coğrafyadan, her renkten, her dilden kadınların birlikte kutladığı; eşitsizliklere, ayrımcılığa ve sömürüye karşı mücadelenin simgesidir” dedi.



“Her gün en az üçümüz fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddete uğruyor, erkekler tarafından katlediliyoruz” diyen Doğan, cezasızlık politikaları nedeniyle failler korunurken, kadınların bir kişi daha eksildiğini, gözaltına alındığını ve hatta yaşam hakkını savundukları için tutuklandıklarını bildirdi.

Kadınların çaresiz bırakmak isteyenlerin, kayyumlar eliyle kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezlerini kapattığını, yaşam güvencesi sayılabilecek İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açıldığını belirten Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ancak biz kadınlar biliyoruz ki; erkek egemen sistemin tahakkümünü iliklerine kadar yaşayanlar olarak, yaşamlarımızı ve dünyayı hep birlikte değiştirebilir, dönüştürebiliriz.

Biz kadınlar; baskılara boyun eğmiyor, yeryüzünün her yerinde direniyor, yeniden diriliş tarihi yazıyoruz. Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulsun. Eşit ve özgür biçimde barış içinde bir arada yaşamın sağlanacağı demokratik koşulların oluşması sağlansın, İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmeler etkin uygulansın. Örgütlü kadın mücadelemizle, özgür bir toplumu inşa edelim.”

