Barış Coşgunsu: “Sözün bittiği yerdeyiz!” 

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, Türkiye’de ekonominin geldiği noktayı sert dille eleştirerek, tek çarenin erken seçim ve sandık olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili bir açıklama yapan Coşguncu, “Bir inat uğruna, onurlu ve şerefli babaların çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için başlarını öne eğdirdiniz. Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldınız. Güzel ülkemize, Türkiye’mize, hepimize yazık ettiniz” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu’nun yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“ACI REÇETE VATANDAŞA,

EJDER MEYVESİ YANDAŞA”

“Acı reçete, yoksulluk, borç, sefalet vatandaşa, zenginlik, lüks, şatafat kendilerine. Porsiyonları küçültmek, karnına taş bağlamak, midenin üçte birini hava ile doldurmak, bayat ekmek ile nefis yemek tarifleri vatandaşa, hükümet ve yandaşlarına ejder meyvesi. Eski yollar, toplu taşıma araçları, kombisinin derecesini düşürüp biraz daha soğukta kışı geçirmek vatandaşa, otobanlar, köprüler, lüks otomobiller, uçaklar, villalar, saraylar hükümet ve yandaşlarına. Faiz, enflasyon ve kur denklemini bir türlü çözemeyen veya çözmek istemeyen bir yönetim ile karşı karşıyayız.

“ŞAPKADAN ZAM, FAİZ

VE YOKSULLUK ÇIKIYOR”

Bu dengeler arasında balans ayarı yapması gereken T.C. Merkez Bankası olması gerekirken, sadece seyirci olan, içi boşaltılmış, bağımsız olması gerekirken, talimatsız hareket edemeyen bir kurum olmuştur. Ekonominin kitabını yazanların yine şapkasından zam, bir zam daha, zam üstüne zam çıktı. Bu zamlar öyle AKP’li Milletvekilinin vatandaşla dalga geçerek söylediği gibi mini mini de olmamıştır. Bu ekonomi kitabından döviz ile değil Türk Lirası’nı nasıl daha fazla değersizleştirebiliriz çıktı. Bu kitaptan enflasyon nasıl yükseltilir çıktı. Bu kitaptan ülke nasıl yoksullaştırılır, yandaşa nasıl kaynak aktarılır, yandaş nasıl daha çok zenginleştirilir çıktı. Bu kitaptan onlarca kez denenmiş ve her seferinde başarısız olmuş, hiçbir ekonomi kitabında olmayan “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” denklemi çıktı. Bizler artık o kadar eminiz ki “Herkes her şeyin farkında ve hiç kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı!”

ERDOĞAN KRİZİ

Bu yaşadıklarımız ne global bir krizdir, ne de bölgesel bir kriz. Bu krizin adı Erdoğan krizidir. Bu kriz tek adam rejiminin krizidir. Yaşanan görüntü 1980 öncesine döndüğümüzün bir resmidir. Bu hükümetin bilinçli yükselttiği kur politikası ile birlikte gübre, motorin, elektrik ve yem fiyatlarındaki artışlar ile birlikte ürün fiyatı, girdi fiyatlarını karşılamamaktadır.

ESERİNİZLE ÖVÜNÜN…

Çiftçimizi, hayvancılık ile uğraşan vatandaşımızı ve köylümüzü üretim yapamaz hale getirip borç ve sefalete mahkum ettiniz, eseriniz ile övünün! Ülkemizde 10 milyonun üzerinde vatandaşı günlük 5 buçuk dolar ile geçinmek zorunda, asgari ücret 248 doların altında, yani dünyanı en ucuz iş gücüne sahip ülkelerinden biriyiz, eseriniz ile övünün!

Hükümetimizin faiz ile mücadelesi algı operasyonu yapmaktan başka bir şey değildir. Şimdi soruyorum sizlere;

TEK ÇARE SEÇİM

Bir inat uğruna, onurlu ve şerefli babaların çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için başlarını öne eğdirdiniz. Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldınız. Güzel ülkemize, Türkiye’mize, hepimize yazık ettiniz. Tek çare erken seçim. Tek çare sandık.

(Haber Merkezi)

