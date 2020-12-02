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Barbaros Tantan Sapanca’da toprağa verildi

İzmir’in sevilen simalarından, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Barbaros Tantan (62), dün evinde ölü bulundu.

Güncel 02.12.2020, 20:11
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Barbaros Tantan Sapanca’da toprağa verildi

Yalnız yaşayan Tantan’ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Mehmet Yolyapar’ın Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı döneminden arkadaşı olan Barbaros Tantan, A.A.’dan emekli olduktan sonra da yazarlığa devam ediyordu.

Barbaros Tantan’ın telefonlara cevap vermemesi üzerine Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan polise başvurdu. Çilingir marifetiyle kapının açılması sonucu, Barbaros Tantan, koltuğunda ölmüş olarak bulundu.

Üç evlilik yapmış olan Tantan’ın bir kızı bulunuyor.

Barbaros Tantan’ın cenazesi, bugün doğum yeri olan Sapanca’da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törenle aile kabristanına defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kocaeli basın camiasına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

#Barbaros Tantan
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