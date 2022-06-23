Baran’a kutlama ziyaretleri

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, AK Parti Belediye Meclisi üyeleri Kenan Özüyağlı, Murat Kılıçlı, Bilal Selman Özünel, Bülent Özdoğan, Namık Kemal Batman ve AR Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kaya, Baran’a ve Yönetim Kurulu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’a bir diğer ziyareti ise Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Başkan Yardımcısı Tuğrul Damar yaptı.

SMMMO Başkan Yardımcısı Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun ve Yönetim Kurulu üyeleri Bekdaş Karabacak ile Didem Şimşek Üzbey’in de hazır bulunduğu ziyarette, Baro Başkanı Kalıpçı, Baran ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)