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Baran ve yönetiminden Aşgın’a ziyaret
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Ceyhan Baran ve yönetimi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 02.07.2022, 01:19
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Ziyarette Oda Başkanı Baran’a Başkan Yardımcısı Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun ve yönetim kurulu üyeleri Bekdaş Karabacak ile Didem Şimşek Üzbey de eşlik etti. (Haber Merkezi)
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