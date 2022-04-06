“Barajların su seviyesi istenilen durumda değil”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun barajlardaki doluluk oranıyla ilgili hazırlamış olduğu rapor görüşüldü.

Komisyon Başkanı Arif Çamiçi, Çorum il merkezinde yıllık ortalama 19 milyon metreküp su kullanıldığını belirterek, “Önceki yıllarda ortalama olarak bu miktarın 6 milyon m3’ü kuyu ve kaynaklardan, 13 milyon m3’ü ise barajlardan karşılanmaktadır. Koçhisar Barajı’ndan 12.12, Hatap Barajı’ndan 4.64, Yenihayat Barajı’ndan 11.38 ve Çorum Barajı’ndan 3 milyon m3 su tahsisi yapılmaktadır. Şu anki verilere göre 2022 yılı yaz mevsiminde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağı tahmin edilmektedir” dedi.

İşletmesi Özel İdare’ye ait olan sulama göletlerinin ise Çorum Sulama Birliği tarafından planlanmasının yapıldığını kaydeden Çamiçi, “Mevcut su durumlarına ve gelebilecek su miktarı tahminlerine göre sulama projesi kapsamında kalan çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Mevcut itibariyle barajların su seviyelerinin istenilen duruma ulaşmadığına dikkat çeken Çamiçi, “Ancak baraj havzalarına gelen derelerde mevsim normalleri üzerinde akış mevcuttur. Bahar yağışlarının da mevsim normallerinde veya üzerinde olması halinde barajlarındaki doluluk oranlarının normal seviyelere yaklaşması beklenmektedir” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)