Barajları inceleyen başkan Aşgın israf etmeyin çağrı yaptı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyunda yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek suların israf edilmemesi çağrısında bulundu.

Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmamak için gece gündüz demeden çalıştıklarının belirten Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimiz için temiz, kaliteli ve hiç kesintisiz içmesuyu temin ediyoruz. İçme suyunu israf etmeyelim. Sularımız damlaya damlaya yok olmasın. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. İhtiyacımız kadar tüketelim.” şeklinde konuştu.