“Barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre iyi durumda”
DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, Çorum’daki barajların doluluk oranının geçen seneye göre iyi durumda olduğunu söyledi.
Güncel 13.05.2022, 23:13
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İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Diri, Vali Mustafa Çiftçi’nin Çorum’daki barajların durumuyla ilgili sorusu üzerine verdiği yanıtta, “Geçen yıl bugünlerde Yenihayat’ta doluluk oranı yüzde 17 iken şuanda yüzde 41, Çorum Barajı’nda yüzde 37 iken şuanda yüzde 47, Alaca Barajı’nda yüzde 73 iken şuanda yüzde 100, Hatap Barajı’nda yüzde 14 iken şuanda yüzde 56, Obruk Barajı’nda yüzde 95 iken şuanda yüzde 98, Koçhisar Barajı’nda yüzde 57 iken şuanda yüzde 57 seviyesinde” dedi.
Koçhisar Barajı’ndan içme suyu içinde su kullanılması nedeniyle tarımsal sulamanın bu sene kontrollü bir şekilde verileceğini anlatan Diri, şu anda barajlarda herhangi bir problem yaşanmadığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)
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