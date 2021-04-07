“Barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre % 40 az”
DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, Çorum’daki barajların doluluk oranının geçen seneye göre yüzde 40 azaldığını belirterek, tehlike sinyallerinin devam ettiğini bildirdi.
Güncel 07.04.2021, 20:41
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İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Diri, Vali Mustafa Çiftçi’nin Çorum’daki barajların durumuyla ilgili sorusu üzerine verdiği yanıtta, “Barajlarımız doluluk oranı yüzde 24, yani 6 milyon 305 bin metreküp suyumuz var. Geçen seneye göre yüzde 40 bir azalma söz konusu. Çok ciddi düşüş var” dedi.
Diri, Mart ayındaki yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranının 2 milyon metreküp arttığını ifade ederken, Vali Mustafa Çiftçi de durumun ciddi olduğunu kaydederek, Nisan ayında beklenen yağışların gerçekleşmesi temennisinde bulundu. (Taner ŞİMŞEK)
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