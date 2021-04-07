“Barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre % 40 az”

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Diri, Vali Mustafa Çiftçi’nin Çorum’daki barajların durumuyla ilgili sorusu üzerine verdiği yanıtta, “Barajlarımız doluluk oranı yüzde 24, yani 6 milyon 305 bin metreküp suyumuz var. Geçen seneye göre yüzde 40 bir azalma söz konusu. Çok ciddi düşüş var” dedi.

Diri, Mart ayındaki yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranının 2 milyon metreküp arttığını ifade ederken, Vali Mustafa Çiftçi de durumun ciddi olduğunu kaydederek, Nisan ayında beklenen yağışların gerçekleşmesi temennisinde bulundu. (Taner ŞİMŞEK)

