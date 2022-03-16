Barajlarda yüzleri güldüren gelişme

Çorum Valiliği, kent merkezine içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayının ikinci haftası itibariyle Çorum Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 32,21, Hatap Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 27,57, Yenihayat Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 18,06 ve Koçhisar Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 46,49’ü yükseldi.

Yapılan açıklamada, “Çorum Barajı’nda 2022 yılı Şubat ayı son haftasında % 12,78 olarak ölçülen doluluk oranı Mart ayının ilk haftasında % 26,99’a, ikinci haftasında ise % 32,21 seviyesine yükselmiştir.

Hatap Barajı’nda 2022 yılı Şubat ayı son haftasında % 11,11 olarak ölçülen doluluk oranı Mart ayının ilk haftasında % 20,96’e, ikinci haftasında ise % 27,57 seviyesine yükselmiştir.

Yenihayat Barajı’nda 2022 yılı Şubat ayı son haftasında % 6,68 olarak ölçülen doluluk oranı Mart ayının ilk haftasında % 14,25’e, ikinci haftasında ise % 18,06 seviyesine yükselmiştir.

Koçhisar Barajı’nda 2022 yılı Şubat ayı son haftasında % 38,28 olarak ölçülen doluluk oranı Mart ayının ilk haftasında % 43,34’e, ikinci haftasında ise % 46,49 seviyesine yükselmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)

