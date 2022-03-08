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“Barajın etrafındaki yapılar için yargı süreci devam ediyor”
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Barajı’nın etrafındaki yapılarla ilgili Encümen’den karar çıktığını belirterek, yasal sürecin 19 Mart’ta tamamlanacağını söyledi.
Güncel 08.03.2022, 19:14
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Belediye Meclisi’nin gerçekleştirilen oturumunda CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Barajı’nın etrafındaki yapıların durumunu sordu. Belediye’nin su sorunuyla ilgili bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğini ve özellikle Koçhisar projesini önemli bulduklarını söyleyen Yılmaz, “Su biriksin diye de Çorum Barajı’nın etrafına kar biriktirildi. Ancak barajın etrafı her türlü yapılaşmaya açılmış durumda. Bu yapılarla ilgili yıkım kararı varsa neden uygulanmıyor?” dedi.
Başkan Yardımcısı Yağbat ise mevcut yapılaşmanın hukuka aykırı olduğunu ve sürecin devam ettiğini söyledi. Su havzalarının önemli olduğunu ifade eden Yağbat, yasal sürecin devam ettiğini bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)
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