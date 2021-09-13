Barajda ceset bulundu

Dün öğlen saatlerinde balık tutmak için Çomar Barajı'na giden vatandaşlar, bir ceset bularak durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na götürdü. Cesedin, 29 Aralık 2019 tarihinde 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğunu değerlendiriyor. Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, cesedin kimlik tespiti için morga çağırıldı. Ailenin morgta tedirgin bekleyişi devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının da devam ettiği öğrenildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Oğulları hakkında kayıp başvurusu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan ailesi ise, oğullarının yaşadığına inandıklarını söylemişti. Çomar Barajı'nda erkek cesedi bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından hastaneye gelen ailenin tedirgin bekleyişi devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsisi yapılan cesedin ise kimlik tespiti için çalışmalar yürütülüyor.