Barajda bulunan erkek cesedi “Mücahit”e ait çıktı

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne 13 Eylül günü balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedini fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Cesedin kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğu ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Baba Cahit Bolat bulunan cesedin giysilerinden oğluna ait olabileceğini söyledi. Ancak, yetkililer çürümüş cesedin DNA testi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuca göre teslim edilebileceği kaydedildi.