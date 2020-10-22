Barajda bulunan ceset genç öğretmene ait çıktı

Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset gördü. Kıyıya vuran cesedin bir kadına ait olduğu ve genç kadının ise bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi.

Nazan Soyaslan’ın baraja taksiyle geldiği belirlenirken, genç kadını baraja götüren taksicinin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Nazan Soyaslan’ın çantası da baraj kenarında bulundu.

Çantada yapılan incelemede Soyaslan’ın “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Nazan Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç kadının ilimiz Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Alaca İsmailli Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı da öğrenildi.

(İHA)