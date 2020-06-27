Baraj çevresinde hummalı temizlik

Havaların ısınması ve yeni normalleşme döneminde kısıtlamaların azalması ile vatandaşların piknik için uğrak yerlerinden olan Çomar Barajında belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Çorum Belediyesi,27 Haziran Cumartesi günü 30 kişiden oluşan temizlik ekibiyle Çomar Barajı etrafından toplamda 3 ton çöp temizledi. Baraj çevresinde yeteri kadar çöp konteynırıolduğunuve bu konteynırların her gün boşaltıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, mesire alanları da dahil olmak üzere şehrin genelinde yoğun bir temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Mesire alanlarında herkesin çok daha duyarlı olması gerektiğinin ve buraların tüm toplumun ortak kullanım alanları olduğunun altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum’umuzun en temiz şehirünvanı ve imajına sahip oluşuhemşehrilerimizin eseridir.”dedi ve bu alanların temizliği konusunda duyarlı davranan vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.