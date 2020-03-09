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BAP başvuruları başlıyor

Hitit Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Proje başvuruları 15 Mart 2020 tarihinde başlayacak.

BAP başvuruları başlıyor

Hitit Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Proje başvuruları 15 Mart 2020 tarihinde başlayacak.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:40
BAP başvuruları başlıyor

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yapılan açıklamada “19001-Genel Araştırma Projesi; 19004-Lisansüstü Tez Projesi ve 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi” için başvurularının 15 Mart 2020 tarihi itibari ile başlayarak 15 Nisan 2020 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçlerin HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi kapsamında yapılacağı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan Üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve Yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve Yönergede belirtilen başvuru formları ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından Yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir”

(Haber Merkezi)

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