Bankaların mesai saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Kararının ardından Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Yapı Kredi ve Akbank açıklama yaparak yeni mesai saatlerini duyurdu.