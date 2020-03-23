Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
83684
ALTIN
317.191
DOLAR
6.5993
STERLİN
7.6406
EURO
7.0554

Bankaların mesai saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Kararının ardından Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Yapı Kredi ve Akbank açıklama yaparak yeni mesai saatlerini duyurdu.

Bankaların mesai saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Kararının ardından Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Yapı Kredi ve Akbank açıklama yaparak yeni mesai saatlerini duyurdu.

23 Mart 2020 Pazartesi 11:00
Bankaların mesai saatleri değişti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

(sozcu.cm.tr)

Son Güncelleme: 23.03.2020 11:04
İlgili Haberler
Rahim ağzı kanseri, belirtileri ve tedavileri
Rahim ağzı kanseri, belirtileri ve tedavileri
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ilk dersini verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ilk dersini verdi
Kamu bankaları müşterilerine destek paketlerini devreye soktu
Kamu bankaları müşterilerine destek paketlerini devreye soktu
Çin'de 5 gündür yerel kaynaklı vaka yok
Çin'de 5 gündür yerel kaynaklı vaka yok
Kamu çalışanlarına esnek mesai geliyor
Kamu çalışanlarına esnek mesai geliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim