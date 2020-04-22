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Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uygulanan bankaların çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili kararı değiştirdi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:03
Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Sosyal mesafenin sağlanabilmesi, yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi, seyrekleştirme yapılabilmesi amacıyla bankaların çalışma saatlerinin uzatılması tavsiye edilirken, bu karar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na da bildirilecek. (Haber Merkezi)

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