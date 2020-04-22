Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Sosyal mesafenin sağlanabilmesi, yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi, seyrekleştirme yapılabilmesi amacıyla bankaların çalışma saatlerinin uzatılması tavsiye edilirken, bu karar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na da bildirilecek. (Haber Merkezi)