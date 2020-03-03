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Banka ücret ve komisyonlarına sınırlama geldi

Bankaların para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları ve vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlara sınırlama geldi.

Banka ücret ve komisyonlarına sınırlama geldi

Bankaların para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları ve vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlara sınırlama geldi.

03 Mart 2020 Salı 18:34
Banka ücret ve komisyonlarına sınırlama geldi

Merkez Bankası, bankalarca ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yer alan tebliğle, söz konusu tebliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihine yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre, tebliğin amaç kapsam başlıklı 1. maddesi, tanımları içeren 4. maddesi, EFT ve havale işlemlerine dair düzenlemeleri içeren 15. maddesi, kart aidatlarına ilişkin 20. ve değiştirilen maddelere intibak süresiyle ilgili düzenlemeyi içeren 22. madde hükmü, öngörüldüğü gibi 1 Mart 2020'de yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren düzenleme göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek. Tebliğin kalan diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.

Böylece bankaların para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları ve vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlara sınırlama gelmiş oldu. Bankalar 2019 yılında faizden 420,4 milyar lira elde eden bankaların faiz dışı kazançları 106,2 milyar lira olmuştu.

(Haber Merkezi)

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