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“Banka işlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlamanın hem esnafı hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ‘BDDK ‘finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesinin hem esnaf için hem de vatandaşlar için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

“Banka işlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlamanın hem esnafı hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ‘BDDK ‘finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesinin hem esnaf için hem de vatandaşlar için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:27
“Banka işlem ücretlerine sınır getirilmesi her kesimi rahatlatır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların aldığı masraflar konusunda kendilerine gelen şikayetler üzerine sürekli açıklama yapan taraf olduklarını ve bu konuda alınan kararı ve yeni uygulamayı desteklediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bu konuları sürekli olarak esnaf kesimimizden şikayet alıyorduk. Konuyu yazılı ve görsel basına her defasında taşıyan ve çözüm yolları arayan taraf olduk. Yaşanan sıkıntıları da sürekli olarak yetkililere aktararak çözüm önerileri sunduk. Önerilerimizin olumlu sonuçlanması hem esnaf sanatkar adına hem de halkımız adına sevindiricidir. Uzun zamandan beri kredi faizlerinin ve bankaların aldığı hizmet karşılığı ücretler ile komisyonlar konusunda inanılmaz bir şikayet vardı. Altından kalkılamaz bir hal alan bu giderlere getirilen sınır şimdi her kesimi rahatlatacaktır." (Haber Merkezi)

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