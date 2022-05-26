Bandrol ücretleri arttı

Buna göre TRT bandrol ücretleri; cep telefonlarında %10 olan oran yüzde 12'ye; Akıllı kol saatlerinde %8 olan oran %14'e; Bilgisayar ve tablette ise %2 olan oran %4'e yükseltildi.

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.

(Haber Merkezi)

