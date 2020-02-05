Balyozlu intihar girişimi

ÇORUM’da bir otelin 7’inci katında bulunan pencereye çıkan Osman T., intihar girişiminde bulundu.

Olay Bahabey Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Ağrı’dan Çorum’a bir firmaya ait inşaat şirketine çalışmak için gelen Osman T., saatler 16.30’u gösterdiğinde elinde balyozla Otele geldi. Otelin 7. katında bulunan pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Osman T., elindeki balyozla zaman zaman otelin camına vurup inşaat firmasının yetkilisinin borcunu ödemesini istedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, otele gelen polis intihar girişiminde bulunan Osman T’yi ikna edip aşağıya indirmeye çalıştı. Ancak, Osman T., Dört saattir ikna edilemedi. şahsın parasını almadan intihardan vaz geçmeyeceğini söylediği öğrenildi.