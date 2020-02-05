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Balyozlu intihar girişimi

Balyozlu intihar girişimi

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:50
Balyozlu intihar girişimi

ÇORUM’da bir otelin 7’inci  katında bulunan pencereye çıkan Osman T., intihar girişiminde bulundu.
Olay Bahabey  Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Ağrı’dan Çorum’a bir firmaya ait inşaat şirketine çalışmak için gelen Osman T., saatler 16.30’u gösterdiğinde   elinde balyozla Otele geldi.  Otelin 7. katında bulunan pencereye çıkarak intihar girişiminde  bulundu.  İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Osman T., elindeki balyozla zaman zaman otelin camına vurup  inşaat firmasının yetkilisinin  borcunu ödemesini istedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, otele gelen  polis intihar girişiminde bulunan Osman T’yi ikna edip aşağıya indirmeye çalıştı. Ancak, Osman T., Dört  saattir ikna edilemedi. şahsın parasını almadan intihardan vaz geçmeyeceğini söylediği öğrenildi.

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