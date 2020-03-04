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Balyozlu cinayete 24 yıl hapis cezası

Eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Ali Bicil’e (66), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığa 24 yıl hapis cezası verdi.

Balyozlu cinayete 24 yıl hapis cezası

Eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Ali Bicil’e (66), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığa 24 yıl hapis cezası verdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 22:40
Balyozlu cinayete 24 yıl hapis cezası

Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana gelmişti. 4 çocuklu Hanife- Ali Bicil çifti, evlerinde tartışmaya başlamış ve tartışma sırasında Ali Bicil, eşini öldürmüştü.

“PİŞMANIM”

Karar duruşmasında hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Ali Bicil, olay anında sinirlendiği ve bilincini kaybettiğini öne sürerek, “Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Bahçeyi temizlemek için dışarı çıktım, eşim de nane ekiyordu. Bir süre çalıştıktan sonra 'Hanım yemeği hazırla da yiyelim' dedim. Bana ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. Sonra içeriye girdi. Arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı, 'Burnuma kan kokusu geliyor' diye sözler eder, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikâyet etmekten korkuyordum, böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım” dedi.

Mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ali Bicil’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle cezada indirime giden mahkeme heyeti, sanığa 24 yıl hapis cezası verdi. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:14
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