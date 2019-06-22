Balkondan düşüp öldü

Olay, saat 15. 30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturduğu 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkonunda dengesini kaybeden Ahmet Baş, bina önündeki zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)