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Balkondan düşüp öldü

ÇORUM’da, oturduğu apartmanın 4'üncü kat balkonundan dengesini kaybederek düşen, kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) Ahmet Baş  hayatını kaybetti. Baş'ın ölümü ailesini ve  komşularını gözyaşlarına boğdu. 

Balkondan düşüp öldü

ÇORUM’da, oturduğu apartmanın 4'üncü kat balkonundan dengesini kaybederek düşen, kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) Ahmet Baş  hayatını kaybetti. Baş'ın ölümü ailesini ve  komşularını gözyaşlarına boğdu. 

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:14
Balkondan düşüp öldü

Olay, saat 15. 30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  oturduğu 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkonunda dengesini kaybeden Ahmet Baş, bina önündeki zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)

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