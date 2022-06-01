Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Çorum ’da evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Güncel 01.06.2022, 15:22
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Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 7. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 1. kat balkonundan düsen 2 yaşındaki N.T., ağır yaralandı.
Çocuğun düştüğünü gören ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kafasında kırık olduğu belirlenen N.T., yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Tugay GÖKTÜRK)
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