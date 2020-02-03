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Balkanlar’dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Yurt genelinde yarından itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Balkanlar’dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Yurt genelinde yarından itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 21:20
Balkanlar’dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın görülecek yağışların genellikle yağmur, yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, yarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde, Perşembe günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.

(AA)

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