“Balkanlar’da Yunus ilahileri nesilden nesile hâlâ söyleniyor”

Tasavvuf musikisi ve ilahiler konusundaki bilimsel araştırmaları ile Türkiye çapında ses getiren ve “Çorum’un değerleri” arasına adını yazdıran İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli ile yapılmış bir röportaja Yeni Şafak Gazetesi’nin Pazar ekinde geniş yer verildi.

Mehmet Emin Öztürk’ün “Tekke müziği ortak sesimiz” başlığını taşıyan röportajı, “Müzisyen ve akademisyen Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli, Balkanlar’ı bir uçtan diğer uca dolaşarak burada tekkelerde okunan ilahilerdan iki ciltlik kitap ve beş albüm hazırladı. Sezikli bugün Balkanlar’daki tekkelerde Türkçe Yunus ilahilerinin nesilden nesile aktarılarak hala söylendiğini dile getiriyor.” İfadeleriyle başlıyor.