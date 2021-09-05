Balım Giyim’in 11. yılı 

Tişört, abiye, günlük elbiseler başta olmak üzere giyim, aksesuar ve moda alanında hizmet veren Balım Giyim’de birçok üründe 11’nci kuruluş yıldönümüne özel indirime gidildi.

Mağaza sahibi Cansever Bal, birçok üründe sezon sonu olması nedeniyle maliyetine satış da yaptıklarını kaydederek, Bahabey Caddesi 88/A adresindeki mağazalarına tüm vatandaşları beklediklerini bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

