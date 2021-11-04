Balıkçılar denizden tonlarca hamsi ile döndü

Çorum’dan İnebolu Limanına balık almaya gelen balıkçı Dursun Kaynar, “İnebolu Limanı’na Çorum’dan balık almaya geldim. Balık sezonunda büyük bir bolluk yaşanıyor ve vatandaşlarımızın da balığa talebi çok güzel durumda. Hamsi balıklarımız da çok güzel, balıklarımızı Çorum’a getirmek için tekneden aracımıza yükleme yapıyoruz. Bu sezonda palamuttan bereket olmadı ama hamsi onun yerini telafi etti. Hamsi de bereket ve bolluk yaşanıyor. İnşallah bu sezonda vatandaşlarımız hamsiye doyacaktır. Vatandaşlarımızın balığa talepleri güzel ama daha artmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu mevsimin en yenilecek besini balıktır” dedi.

“HAMSİ BOLLUĞUNUN FİYATLARA DA YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Hamsideki bolluğun balık fiyatlarını düşüreceğini belirten bir balıkçı ise, “Bu sezon ki hamsilerimiz çok güzel su gibi hamsi vatandaşlarımızı biran önce tezgâhlara yönelmesini bekliyoruz. Bu sezon yine hamsi bereketi yaşıyoruz. Afiyetle herkes yemesini istiyoruz. İnşallah önümüzde daha güzel günler var ve daha güzel hamsi olacak ve bu sene bereketli bir sene hamsi ve diğer balıklarda bereket var. İnşallah bu sene halkımız balığa doyacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın tezgahlara yönelmesini ve hamsinin güzelliğini görmesini istiyorum. Hamsi bolluğunun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)