Balıkçı-manav konsepti
Güncel 29.11.2021, 23:56
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Fırat Bektaş Akkuş ile kardeşi Ali Can Akkuş, Bahabey Caddesi’nde İpek Taksi yakınlarına açtıkları “Okyanus” ile balıkçı ile manavı bir araya getirdiler.
Yeni işyerlerinde ailece hizmet veren Akkuş’lar, balığın, sebze ve meyvenin en kalitelisini ve tazesini sunma konusunda iddialı olduklarını söylüyorlar.
(Aliye ÖNCEL)
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